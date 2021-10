Pavia, in coma etilico da 3 giorni muore giovane donna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Morta dopo tre giorni di coma etilico . Questa è stata la tragica fine di una donna di 33 anni, la cui lotta tra la vita e la morte si è conclusa oggi nel reparto Rianimazione del Policlinico San ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Morta dopo tredi. Questa è stata la tragica fine di unadi 33 anni, la cui lotta tra la vita e la morte si è conclusa oggi nel reparto Rianimazione del Policlinico San ...

Advertising

Giorno_Pavia : Pavia, in coma etilico da 3 giorni muore giovane donna - occhio_notizie : È morta dopo giorni di agonia all'ospedale San Matteo di Pavia - AnsaLombardia : In coma etilico da tre giorni, muore donna di 33 anni. Era ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia | #ANSA - MilanoSpia : Pavia, donna morta dopo tre giorni di coma etilico: aveva bevuto in casa di un amico -