Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Giada Luppi oro nel singolo Junior, azzurri a bocca asciutta in campo maschile (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si chiude bene la fase Junior ai Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle in scena in questi giorni ad Asunciòn (Paraguay). Nella specialità individuale femminile infatti la favoritissima del lotto Giada Luppi ha conquistato per dispersione una meritata medaglia d’oro, dominando in un lungo e in largo in entrambi i segmenti non commettendo mai degli errori di rilievo. L’atleta seguita da Raffaello Melossi ha stregato la Secretaria Nacional De Deportes confezionando due performance impeccabili, imbastite da salti tripli di qualità e completi di rotazione. Di particolare bellezza il programma libero, contrassegnato da un doppio axel, dalla proficua combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow oltre che dal triplo toeloop ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si chiude bene la faseai Campionatidiin scena in questi giorni ad Asunciòn (Paraguay). Nella specialità individuale femminile infatti la favoritissima del lottoha conquistato per dispersione una meritata medaglia d’oro, dominando in un lungo e in largo in entrambi i segmenti non commettendo mai degli errori di rilievo. L’atleta seguita da Raffaello Melossi ha stregato la Secretaria Nacional De Deportes confezionando due performance impeccabili, imbastite da salti tripli di qualità e completi di rotazione. Di particolare bellezza il programma libero, contrassegnato da un doppio axel, dalla proficua combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow oltre che dal triplo toeloop ...

Advertising

fisritalia : È uno studente di cinema all' Accademia di Belle Arti di #Bologna, è un videomaker ?? oltre che allenatore di… - manu_lovemusic : Brenda Asnicar mi ha ricordato che una delle mie migliori amiche alle elementari, che tra l'altro aveva il mio stes… - liceopaleocapa : Le nostre ex allieve Francesca Collo, Giulia Bortoloni e Alessia Zanaga sono diventate nei giorni scorsi vicecampio… - sportface2016 : #Pattinaggioartistico, tutto pronto per il Grand Prix di #Torino 2021 - showinbaemin : Ho praticato nuoto e atletica leggera, seguo pallavolo, tuffi e pattinaggio artistico -