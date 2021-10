Parenti serpenti | pugno del padre alla figlia e scatta la rissa tra congiunti | ennesimo processo per la famiglia ' litigiosa'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) PESARO -è il detto. E forse calza a pennello per questaprotagonista in più processi per minacce , molestie e ieri per lesioni e atti persecutori. Fascicoli separati, ma che ...

PESARO - Parenti serpenti è il detto. E forse calza a pennello per questa famiglia protagonista in più processi per minacce, molestie e ieri per lesioni e atti persecutori. Fascicoli separati, ma che ...