Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi e i sistemi complessi: dal comportamento degli atomi alle turbolenze dei mercati finanziari (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un entusiasmo enorme ha salutato il non troppo inaspettato Nobel per la Fisica allo scienziato italiano Giorgio Parisi. Congratulazioni da tutto il mondo, a partire da Stoccolma fino al mondo accademico che lo ha omaggiato a tempo di record con una cerimonia nell'aula magna dell'Università la Sapienza Roma dove il ricercatore è professore ordinario. A chi si chiede perché l'Accademia di Svezia ha premiato Parisi e perché i sistemi complessi siano così importanti ecco un elenco di alcune applicazioni. Dalle elezioni alla pandemia, dal comportamento degli atomi al moto dei pianeti, dal volo degli uccelli alle turbolenze dei mercati

