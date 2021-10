Nardella, sindaco di Firenze: "Ho chiesto scusa a Koulibaly. Vorrei fare un invito a lui e Callejon" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino Nardella. Il sindaco di Firenze si è espresso in merito allo spiacevole episodio verificatosi al termine di Fiorentina-Napoli. "Gli insulti razzisti sono un becerume, frutto di ignoranza, cattiveria e violenza. Non possiamo derubricare questi cori come delle ragazzate, sarebbe un errore gravissimo. Quando parliamo di fair-play, finanziamo le campagne anti razzismo, parliamo di rispetto, non possiamo voltarci dall’altra parte in occasione di cori razzisti. Non è successo solo a Firenze, la stessa Fiorentina è stata vittima a Bergamo". FOTO: Imago "Ho chiesto subito scusa a Koulibaly perché questa non è una città violenta e razzista e non dobbiamo confondere i singoli con la comunità. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino. Ildisi è espresso in merito allo spiacevole episodio verificatosi al termine di Fiorentina-Napoli. "Gli insulti razzisti sono un becerume, frutto di ignoranza, cattiveria e violenza. Non possiamo derubricare questi cori come delle ragazzate, sarebbe un errore gravissimo. Quando parliamo di fair-play, finanziamo le campagne anti razzismo, parliamo di rispetto, non possiamo voltarci dall’altra parte in occasione di cori razzisti. Non è successo solo a, la stessa Fiorentina è stata vittima a Bergamo". FOTO: Imago "Hosubitoperché questa non è una città violenta e razzista e non dobbiamo confondere i singoli con la comunità. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nardella sindaco Razzismo in Fiorentina Napoli, Nardella: "Becerume, mai più in uno stadio" Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parla dei beceri insulti razzisti rivolti ai giocatori del Napoli contro la Fiorentina Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato dei cori razzisti in Fiorentina - Napoli. Le parole a Radio Punto Nuovo. "Mi piacerebbe andare nelle scuole di Firenze e Napoli con Koulibaly e Callejon. Chi ...

Cori contro Koulibaly:Nardella, governo calcio passi a fatti Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti a margine della visita allo stabilimento Hitachi di Napoli dei cori razzisti urlati domenica scorsa a Firenze all'...

Nardella, sindaco di Firenze: "Chi fa cori razzisti sia bandito dagli stadi" Cronache della Campania Razzismo, il sindaco di Firenze: mi piacerebbe abbracciare Koulibaly Vincenzo Nardella a Napoli per una visita allo stabilimento Hitachi: «Mi vergogno di far vedere certe cose ai miei figli. Chiudere la curva? Non servirebbe» ...

Cori contro Koulibaly, il sindaco Nardella: "Il governo del calcio passi ai fatti" (ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - "Se incontrassi Koulibaly lo abbraccerei. E come detto, ho chiesto scusa a nome dei fiorentini e di Firenze. Ma soprattutto.

