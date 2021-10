"Meloni-Salvini dovevano fare i sindaci a Roma-Milano Colpa loro se ha vinto il Pd, ora Draghi vuole il Quirinale" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo-elezioni, Centrodestra, Centrosinistra e Draghi... l'analisi di Luigi Bisignani. INTERVISTA. E' vero che il Pd ha stravinto le elezioni amministrative e oggi Letta è il leader più forte di tutti? "Assolutamente no. Diciamo che in Italia abbiamo due piccoli leader...". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo-elezioni, Centrodestra, Centrosinistra e... l'analisi di Luigi Bisignani. INTERVISTA. E' vero che il Pd ha strale elezioni amministrative e oggi Letta è il leader più forte di tutti? "Assolutamente no. Diciamo che in Italia abbiamo due piccoli leader...". Segui su affaritaliani.it

Advertising

matteorenzi : L’area riformista (dai moderati che non vogliono Salvini e Meloni, fino ai democratici che non vogliono morire gril… - matteorenzi : Salvini ha compiuto un errore incredibile nell’inseguire la Meloni anziché seguire Draghi. Mario Draghi sta cambian… - HuffPostItalia : Meloni e Salvini, sovranisti azzoppati - ilvocio : Elezioni amministrative, FdI supera Lega. Quando Meloni ha alzato la mano, Salvini ha creduto che lo stesse salutan… - InfinitoIsacco : RT @Lucrezi97533276: Salvini sta cercando di far saltare il banco, sta cercando di mandare tutto a puttane . Mi auguro fortemente che a sal… -