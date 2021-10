Manuel Bortuzzo in piedi al Grande Fratello Vip per merito delle protesi: forte emozione in Casa – VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha messo le protesi che gli hanno permesso di stare in piedi sulle sue gambe con l’aiuto di un tutore scatenando la fortissima emozione degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo in piedi al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo si è spostato in giro per la residenza più spiata di Cinecittà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha messo leche gli hanno permesso di stare insulle sue gambe con l’aiuto di un tutore scatenando la fortissimadegli altri concorrenti delVip.inalVipsi è spostato in giro per la residenza più spiata di Cinecittà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

