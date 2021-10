Maneskin nudi sui social per “Mammamia”: “Perché siamo così hot?” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Maneskin si mettono a nudo per l’uscita del nuovo singolo “Mammamia”, in arrivo venerdì 8 ottobre. Poi svelano parte del testo: “Mi chiedono Perché sono così sexy… Perché sono italiano” “Mammamia“: è proprio il caso di dirlo quando si parla dei Maneskin. Il nuovo singolo uscirà il prossimo 8 ottobre e, per l’occasione, la band ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae completamente nuda. Il gruppo rock romano costituito da Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi continua a godere di uno straripante successo internazionale che lo ha travolto dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest. Gli scatti hanno totalizzato, solo su Instagram, un milione e mezzo di like in poche ore. Certamente hanno diviso gli ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Isi mettono a nudo per l’uscita del nuovo singolo “”, in arrivo venerdì 8 ottobre. Poi svelano parte del testo: “Mi chiedonosonosexy…sono italiano” ““: è proprio il caso di dirlo quando si parla dei. Il nuovo singolo uscirà il prossimo 8 ottobre e, per l’occasione, la band ha condiviso suiuno scatto che la ritrae completamente nuda. Il gruppo rock romano costituito da Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi continua a godere di uno straripante successo internazionale che lo ha travolto dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest. Gli scatti hanno totalizzato, solo su Instagram, un milione e mezzo di like in poche ore. Certamente hanno diviso gli ...

