Maltempo, neve sullo Stelvio e passi alpini chiusi in Valtellina e Valchiavenna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sondrio, 6 ottobre 2021 - Pioggia sul fondovalle e neve in quota . La Valtellina e la Valchiavenna si sono risvegliate stamani in un clima e un paesaggio decisamente autunnale. Al passo dello Stelvio ,... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sondrio, 6 ottobre 2021 - Pioggia sul fondovalle ein quota . Lae lasi sono risvegliate stamani in un clima e un paesaggio decisamente autunnale. Al passo dello,...

Advertising

ValserianaNews : Maltempo in bergamasca: la neve imbianca le cime delle Orobie - Valseriana News - Ramichris75 : RT @castelliditalia: Italia nella morsa del maltempo. Nubifragi, grandinate, trombe d'aria, prima neve. Forte di Bard (1830-38) in #ValleDA… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: #Nevicate sopra i 1.500 metri di quota. Imbiancato Passo Stelvio. Per raggiungerlo è necessaria l'attrezzatura inverna… - Museo_di_Chemp : RT @castelliditalia: Italia nella morsa del maltempo. Nubifragi, grandinate, trombe d'aria, prima neve. Forte di Bard (1830-38) in #ValleDA… - Sierrain1 : RT @localteamtv: Stelvio, risveglio imbiancato: la prima neve sulle Alpi #maltempo #neve #PassodelloStelvio -