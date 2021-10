(Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ bastata la lunghissima intervista dia L’Equipe per riaprire un caso di mercato che pare sopito dalla naturale chiusura delle finestre di mercato. Alle dichiarazioni dell’attaccante francese (“potevamo fare un affare sia io che il Psg”) è seguita immediatamente quella di Florentino Perez: “A gennaio qualcosa accadrà”, poi parzialmente corretta. Ma tanto è bastato aperre contro il. Il direttore sportivo del PSG ha replicato proprio su L’Equipe, contro “l’ennesima mancanza diverso il Psg e Kylian”: “Prima un giocatore del, Benzema, poi il tecnico e ora il presidente parlano di Kylian come se fosse uno di loro. E’ una mancanza diche non si può tollerare. Vorrei ricordare a Florentino che il mercato è chiuso, che ...

Advertising

Milannews24_com : Leonardo sbotta: «Il Real Madrid sta mancando di rispetto al PSG» - PSG24hours : RT @napolista: Leonardo sbotta: «Su Mbappé il Real la deve smettere. Mancanze di rispetto intollerabili» A L’Equipe: “Parlano di Kylian co… - napolista : Leonardo sbotta: «Su Mbappé il Real la deve smettere. Mancanze di rispetto intollerabili» A L’Equipe: “Parlano di… - MondoNapoli : PSG, Leonardo sbotta contro il Real: 'La devono smettere di parlare di Mbappè, è un nostro giocatore' -… - zazoomblog : Leonardo sbotta: “Ancelotti Benzema e Perez: basta parlare di Mbappé!” - #Leonardo #sbotta: #“Ancelotti -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo sbotta

La sua uscita " è solo l'ennesima mancanza di rispetto verso il Psg e Kylian -in una nota diffusa da 'L'Equipe' - . Prima un giocatore del Real (Benzema, ndr) , poi l'allenatore e ...Il ds del Paris Saint - Germaincontro il Real Madrid in una nota diffusa da 'L'Equipe'. Tutto nasce dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore a RMC Sport, in cui ha ...Il ds del Paris Saint-Germain, Leonardo sbotta contro il Real Madrid in una nota diffusa da ‘L’Equipe‘. Tutto nasce dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore a RMC Sport, in cui ha ...È una mancanza di rispetto verso il PSG» Devono smettere! Mbappé è un giocatore del PSG e il club vuole che questo rapporto duri. La finestra di trasferimento è finita, il Real Madrid deve SMETTERE di ...