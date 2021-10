L’amara sorpresa per l’ex leghista Donato: cacciata anche dall’eurogruppo del Carroccio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sta vivendo questa situazione come un fulmine a ciel sereno, ma la decisione finale presa dal Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo è la mera conseguenza della sua decisione di dire addio alla Lega. Francesca Donato, eurodeputata eletta con i voti del Carroccio, è stata espulsa questa mattina dal gruppo “europeo” di cui fa parte anche il partito di Matteo Salvini. Lei ne parla come di una decisione presa senza discussione, ma la sua storia recente è la cartina di tornasole dietro questa scelta. Francesca Donato è stata cacciata dal gruppo Identità e Democrazia “Apprendo oggi che la direzione del Gruppo Id, di cui facevo parte al Parlamento Europeo, ha deciso di espellermi, senza alcuna discussione nella riunione tenutasi ieri, né consultazione con i membri delle varie delegazioni – ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sta vivendo questa situazione come un fulmine a ciel sereno, ma la decisione finale presa dal Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo è la mera conseguenza della sua decisione di dire addio alla Lega. Francesca, eurodeputata eletta con i voti del, è stata espulsa questa mattina dal gruppo “europeo” di cui fa parteil partito di Matteo Salvini. Lei ne parla come di una decisione presa senza discussione, ma la sua storia recente è la cartina di tornasole dietro questa scelta. Francescaè statadal gruppo Identità e Democrazia “Apprendo oggi che la direzione del Gruppo Id, di cui facevo parte al Parlamento Europeo, ha deciso di espellermi, senza alcuna discussione nella riunione tenutasi ieri, né consultazione con i membri delle varie delegazioni – ha ...

