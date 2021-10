La crostata che cuoce in 15 minuti | incredibile bontà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Esiste la torta perfetta: lachein 15! Non ci credete? Allora avviate il cronometro e mettetevi all’opera… accettiamo la sfida, ma ad un patto… quello di servirvi del microonde! È lui l’elettrodomestico rivoluzionario in cucina, accelera ogni procedura e ci permette di portare in tavola dei capolavori alla velocità della luce. Non servitevene solo per scaldare le pietanze! Utilizzatelo per cucinare piatti sfiziosi come un dolce! Rispettate pedissequamente ogni passaggio, i tempi e la potenza riportata, sfornerete un capolavoro e in men che non si dica! Se non sparirà subito, lasciandovi solo le briciole, conservatela per un massimo di quattro giorni sotto la classica campana di vetro. Curiose? Iniziamo! Lachein 15: ingredienti e ...