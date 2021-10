La Casertana non va oltre lo 0-0 contro il Bisceglie (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBisceglie – La Casertana non va oltre lo zero a zero col Bisceglie nel quarto turno di campionato e riesce a muovere solo un piccolo passo in classifica nel girone H di serie D. I falchi sono ora a quota 6 punti, ancora imbattuti ma a secco di vittorie dalla prima giornata. La prima occasione è di marca nerazzurra al 34? del primo tempo. Cross teso di Farinola, deviazione pericolosa di Di Somma che sfiora l’autorete ma la Casertana si salva. Tre minuti più tardi sono ancora i padroni di casa a provarci sugli sviluppi di un corner di Coletti che prova a pescare Marino. La conclusione è debole e la palla termina tra le braccia di Trapani. Nel finale di prima frazione è ancora il Bisceglie a farsi avanti con Marino che imbecca Lorusso al limite dell’area ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Lanon valo zero a zero colnel quarto turno di campionato e riesce a muovere solo un piccolo passo in classifica nel girone H di serie D. I falchi sono ora a quota 6 punti, ancora imbattuti ma a secco di vittorie dalla prima giornata. La prima occasione è di marca nerazzurra al 34? del primo tempo. Cross teso di Farinola, deviazione pericolosa di Di Somma che sfiora l’autorete ma lasi salva. Tre minuti più tardi sono ancora i padroni di casa a provarci sugli sviluppi di un corner di Coletti che prova a pescare Marino. La conclusione è debole e la palla termina tra le braccia di Trapani. Nel finale di prima frazione è ancora ila farsi avanti con Marino che imbecca Lorusso al limite dell’area ...

Advertising

anteprima24 : ** La ##Casertana non va oltre lo 0-0 contro il #Bisceglie ** - terrolandia2 : @commutativa la casertana non è il m… - terrolandia2 : @commutativa tu non avevi messo la casertana - antonio_race : @Lelo49457 @P_res19 ADL è un presidente imprenditore che ha fatto del Napoli un business finanziario familiare. Pun… - TeleradioNews : Cambio di stadio per la sfida tra Bisceglie e Casertana -