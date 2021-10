Italia Spagna: Bernardeschi falso 9, esordio per il classe 2004 Gavi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italia Spagna inauguara la Final Four di Nations League: scelta a sorpresa per Mancini che punta su Bernardeschi falso 9 Italia-Spagna a San Siro inaugura la Final Four di Nations League con la finale che si svolgerà sempre a San Siro tra la vincente di questa sfida e quella di Belgio-Francia. Mancini lancia Bernardeschi falso 9 mentre Giorgio Chiellini è assente dai titolari, con Bastoni al suo posto. Nella Spagna mossa decisamente a sorpresa di Luis Enrique che butta nella mischia Gavi: esordio con la nazionale spagnola per il classe 2004 del Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)inauguara la Final Four di Nations League: scelta a sorpresa per Mancini che punta sua San Siro inaugura la Final Four di Nations League con la finale che si svolgerà sempre a San Siro tra la vincente di questa sfida e quella di Belgio-Francia. Mancini lancia9 mentre Giorgio Chiellini è assente dai titolari, con Bastoni al suo posto. Nellamossa decisamente a sorpresa di Luis Enrique che butta nella mischiacon la nazionale spagnola per ildel Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

