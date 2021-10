Iss | a sette mesi non si registra una riduzione dell’efficacia dei vaccini a mRna La copertura rimane dell’89% I dati confermano un leggero calo solo tra over 80 e residenti delle Rsa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adalla vaccinazione non siunadeiCovid-19 anella popolazione generale, mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica) in alcuni gruppi specifici. Lo afferma il quarto report sulla sorveglianza deianti-Covid (qui l’approfondimento) elaborato dal Gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. Sono stati esaminati idi più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a, seguite fino al 29 agosto 2021. L’efficacia è stata valutata confrontando l’incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), rici e ...

