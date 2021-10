I batteri marini che mangiano il petrolio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle acque dell'Artico sono stati scoperti deimangia-. È quanto rilevato da uno studio pubblicato in agosto su Applied and Environmental Microbiology. Si tratta di una buona notizia dal momento che il gruppo di ricerca della facoltà di Biologia dell'Università di Calgary in Canada – composto da Sean Murphy, Maria Bautista, Margaret Cramm e Casey Hubert - ha rilevato un aumento significativo della presenza diidrocarburoclastici (Bic) che si nutrono die gasolio. Questo tipo disono stati individuati solo recentemente. All'indomani della devastante fuoriuscita didal pozzo sottomarino del Golfo del Messico nel 2010, la ricerca si è concentrata sulle possibilità di decontaminazione naturale degli ambienti. I Bic ...

