Giorgio Parisi: "Il mio Nobel sui sistemi complessi al servizio del pianeta" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Non ho avuto il tempo di leggere le motivazioni, sono 17 pagine. A dire il vero non ho avuto nemmeno il tempo per scaricarle. Comunque la motivazione breve che ho visto è quella che riguarda i miei studi sui sistemi complessi". Reagisce così il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi alla notizia del premio ricevuto nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Poi spiega: sono studi che "risalgono a più di quarant'anni fa. Ho cominciato a lavorarci durante le vacanze di Natale del 1978. Però che fossero sistemi complessi l'ho capito soltanto nel 1983 quando con colleghi di Parigi abbiamo realizzato quale fosse il significato delle equazioni che stavamo studiando" e "per capire cominciamo con il definire un sistema semplice: un bicchiere d'acqua. Quello che si può ...

