Gaetano Manfredi: "Voglio la coppa Maradona a Napoli"

Gaetano Manfredi, nuovo sindaco del capoluogo campano: "Maradona è un patrimonio del calcio mondiale: Napoli è il luogo ideale dove deve essere disputata questa coppa". Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, e' intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul nuovo incarico ed anche sul Napoli: "L'assessore allo sport non l'ho ancora scelto ma

