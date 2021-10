Fuori per 48 voti: cosaè successo a Paragone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader di Italexit non è entrato in consiglio comunale per un soffio, avendo la sua lista raggiunto solo il 2,99% Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader di Italexit non è entrato in consiglio comunale per un soffio, avendo la sua lista raggiunto solo il 2,99%

Advertising

6000sardine : Mattia #Santori 2586 preferenze, primo della lista #pd. «Questo risultato non è solo mio, ma di tutte quelle perso… - fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - FBiasin : La soluzione per fermare gli imbecilli che starnazzano allo stadio non è indignarci quando saltano fuori le clip, c… - TommyBoTheGreat : RT @Capezzone: Oooooops, dalle chat viene fuori che la droga liquida non era di #Morisi, non l’aveva portata lui. La notizia? A pagina 28.… - Tahlequahtail : @sebikylly Concordo…Seb è per pochi sia come persona che come piloti non tutti sono abbastanza svegli da rendersi c… -