Firme per l'eutanasia. Una bella sveglia anche per il Parlamento. Più vicino il referendum popolare. Inevitabile quando il legislatore dorme (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il tema dell'eutanasia sta finalmente producendo in Italia una grande mobilitazione che nasce dalla presa d'atto di quanto sia opportuno abbandonare le ideologie per accogliere la concretezza della realtà. Delle volte dura, troppo dura, da poter coincidere con una vita qualificabile come degnamente vissuta. Nessuno può stabilire in assoluto cosa sia la dignità per un'altra persona e questa deve essere rapportata alle libere declinazioni che ognuno da della propria esistenza che può, come i casi Englaro e Welby (leggi l'articolo) ci ricordano anche a distanza di tempo, tradursi in una irreversibile e atroce sofferenza. Così dopodomani, 8 ottobre, saranno depositate le Firme affinché il quesito presentato alla Corte Suprema di Cassazione lo scorso aprile possa diventare nella primavera del prossimo anno il referendum ...

