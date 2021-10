Eventi e scadenze del 6 ottobre 2021

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lunedì 04/10/Appuntamenti: Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 07/10/) Martedì 05/10/Appuntamenti: G20 – C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/) EY Digital Summit – La quattordicesima edizione dell’EY Digital Summit – RACCONTI DEL FUTURO, inizierà con un focus sul rilancio del Mezzogiorno, poi sulle grandi sfide di cambiamento che l’Italia sta affrontando, sui trend sociali, demografici ed economici in atto fino ai nuovi modelli di business fondamentali per garantire la transizione digitale e sostenibile delle Aziende del Futuro (fino a giovedì 07/10/) Mercoledì 06/10/Appuntamenti: Attività istituzionali – Visita di Stato del Presidente della Repubblica dell’Armenia, Armen Sarkissian al Quirinale con il Presidente ...

Lunedì 04/10/2021 Appuntamenti : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 07/10/2021) Martedì 05/10/2021 Appuntamenti : G20 - C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/2021) EY ...La volontà c'è, ed è piena, e leaiutano l'amministrazione comunale a fissare già un lasso ... 'Quartu non ha mai avuto un teatro tutto suo, un luogo dove poter faree concerti anche ...Ultimi giorni per presentare progetti e proposte da mettere in calendario. Il bando scade venerdì. Possono partecipare associazioni e privati ...Ancora tempo per effettuare l’iscrizione a Barcolana 2021. E' stato prorogato il termine. La nuova scadenza è fissata a sabato 9 ottobre ...