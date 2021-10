Elezioni: abbiamo un vincitore, i non pervenuti e uno sconfitto. Che è l’Italia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le ultime Elezioni hanno confermato un dato che era sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono e possono vedere. Questo dato ci dice che a livello politico esistono soltanto tre soggetti nel nostro Paese: un vincitore, uno sconfitto e dei non pervenuti. Certo, si trattava di Elezioni locali, in cui contano maggiormente i singoli candidati, le coalizioni, il contesto cittadino, etc. Ma tutto questo, al netto delle furbizie dialettiche dei nostri politici, fa parte dei bla bla di una politica ridotta a teatrino mediatico. Volendo ragionare senza i rami secchi della retorica partitica – secondo cui alla fine hanno vinto tutti, o quantomeno vinceranno al momento buono – il dato è uno solo. Ed è sconfortante. L’unico vincitore è Mario Draghi, e con lui tutto quel potere finanziario che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le ultimehanno confermato un dato che era sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono e possono vedere. Questo dato ci dice che a livello politico esistono soltanto tre soggetti nel nostro Paese: un, unoe dei non. Certo, si trattava dilocali, in cui contano maggiormente i singoli candidati, le coalizioni, il contesto cittadino, etc. Ma tutto questo, al netto delle furbizie dialettiche dei nostri politici, fa parte dei bla bla di una politica ridotta a teatrino mediatico. Volendo ragionare senza i rami secchi della retorica partitica – secondo cui alla fine hanno vinto tutti, o quantomeno vinceranno al momento buono – il dato è uno solo. Ed è sconfortante. L’unicoè Mario Draghi, e con lui tutto quel potere finanziario che ...

