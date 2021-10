Edoardo Bennato: dopo 45 anni torna la Torre di Babele (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Con La Torre di Babele volevo provare a spiegare il senso biblico di un'umanità cieca nella sua rincorsa alle armi, tale da arrivare a sfidare la divinità stessa in un escalation incontrollata ed incontrollabile. Gli uomini arrivarono a concepire di costruire un Torre talmente alta da arrivare al cielo ed a Dio" spiega Edoardo Bennato, autore della copertina di uno dei suoi album più iconici. "In copertina disegnai l'umanità dedita alla guerra, un immaginario scatto fotografico della famiglia umana e la sua innata propensione bellica. Si parte dall'uomo di Neanderthal in basso a sinistra e poi man mano che ci si sposta da sinistra a destra e dal basso verso l'altro, le armi diventano sempre più sofisticate. È un'immagine che rappresenta il concetto biblico della Torre di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Con Ladivolevo provare a spiegare il senso biblico di un'umanità cieca nella sua rincorsa alle armi, tale da arrivare a sfidare la divinità stessa in un escalation incontrollata ed incontrollabile. Gli uomini arrivarono a concepire di costruire untalmente alta da arrivare al cielo ed a Dio" spiega, autore della copertina di uno dei suoi album più iconici. "In copertina disegnai l'umanità dedita alla guerra, un immaginario scatto fotografico della famiglia umana e la sua innata propensione bellica. Si parte dall'uomo di Neanderthal in basso a sinistra e poi man mano che ci si sposta da sinistra a destra e dal basso verso l'altro, le armi diventano sempre più sofisticate. È un'immagine che rappresenta il concetto biblico delladi ...

