Drupi in difesa di Mia Martini | “Tutti la schifavano | ora sono amici”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)contro chi “si toccava gli attributi quando lei entrava in sala registrazione”: cos’ha detto il cantante Giampiero(foto Instagram)Com’è successo per tanti, anche per Miadopo la scomparsa le sue canzonistate riascoltate, rivalutate e riamate, soprattutto per il modo in cui è scomparsa. Non è peregrino trova in tv persone che dicono di amare Mimì e negli ultimi anni la sua storia e la voglia di conoscerla sempre più è stata così tanta che la Rai nel 2019 mandò in onda una fiction a lei dedicata, con la bellissima e bravissima Serena Rossi nei suoi panni. Non mancarono però polemiche dopo la messa in onda, soprattutto da parte di chi veramente l’aveva voluta bene. Bisogna specificare quel ‘veramente’ perché il punto della questione era proprio questo. Uno dei primi a scagliarsi ...