Draghi | “Questo governo non aumenta le tasse”

"Il governo va avanti. L'azione del governo non può seguire il calendario elettorale, dobbiamo seguire il calendario negoziato con la Commissione europea per il Pnrr e per le raccomandazioni date dalla Commissione all'Italia. C'è una patrimoniale? No, la risposta è no: non c'è una patrimoniale. Questo governo non aumenta le tasse". Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia, rispondendo alle domande sulla delega fiscale e sulla posizione critica della Lega. Sotto i riflettori, la riforma del catasto: "Perché nascondersi dietro l'opacità? Perché calcolare le tasse sulla base di numeri che non hanno senso?", dice Draghi. "Non è meglio essere trasparenti? Poi, la decisione se far pagare ...

Vertice Ue-Balcani in Slovenia, Draghi: "Il governo va avanti, non segue il calendario elettorale" Rai News Nessuna patrimoniale nascosta, Draghi sulla delega fiscale «Perché fare questa verifica dei valori? - continua Draghi - Da un punto di vista generale perché nascondersi dietro l’opacità, perché calcolare le tasse sulla base di cifre e numeri che non hanno ...

Catasto, Draghi risponde a Salvini: “Nessuna patrimoniale, questo governo non aumenta le tasse” “Non è una patrimoniale” La replica di Draghi non si è fatta attendere ed è stata replica chiara: “La riforma del catasto non è una patrimoniale“. Il tutto per chiarire che “questo governo non tassa, ...

