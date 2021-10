Draghi gela Salvini: non c’è nessuna patrimoniale, il governo va avanti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il governo "non tocca le case degli italiani" e "non aumenta le tasse", ma certo non rallenta per seguire il "calendario" della politica. Da Brdo in Slovenia, al termine del vertice Ue-Balcani Occidentali, il presidente del Consiglio Mario Draghi replica a Matteo Salvini. Il premier, quando arriva in conferenza stampa all'ora di pranzo, ha già letto le nuove dichiarazioni del leader leghista, che oggi parla di "patrimoniale nascosta" a proposito della revisione del catasto, ed è pronto a rispondere, senza nessun accenno di marcia indietro. "Non c'è una patrimoniale - scandisce -. Questo governo non tocca le case degli italiani: ho detto fin dall'inizio che non avrei aumentato le tasse. Sono passati sette mesi e non le abbiamo aumentate. Ci sono state molte richieste di farlo e abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il"non tocca le case degli italiani" e "non aumenta le tasse", ma certo non rallenta per seguire il "calendario" della politica. Da Brdo in Slovenia, al termine del vertice Ue-Balcani Occidentali, il presidente del Consiglio Marioreplica a Matteo. Il premier, quando arriva in conferenza stampa all'ora di pranzo, ha già letto le nuove dichiarazioni del leader leghista, che oggi parla di "nascosta" a proposito della revisione del catasto, ed è pronto a rispondere, senza nessun accenno di marcia indietro. "Non c'è una- scandisce -. Questonon tocca le case degli italiani: ho detto fin dall'inizio che non avrei aumentato le tasse. Sono passati sette mesi e non le abbiamo aumentate. Ci sono state molte richieste di farlo e abbiamo ...

Sgambetto della Lega sul fisco Draghi gela Salvini: ora spieghi QUOTIDIANO NAZIONALE Draghi “Il Governo va avanti e non segue il calendario elettorale” ROMA (ITALPRESS) – “Il governo va avanti, la sua azione non può seguire il calendario elettorale ma il calendario di riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. Lo ha detto ...

Draghi incontra Macron, confronto sui temi del vertice G20 ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto a Brdo, in Slovenia, un faccia a faccia con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

