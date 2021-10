Covid, ISS: efficacia vaccini mRna invariata nella popolazione generale dopo 6 mesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – A sette mesi dalla vaccinazione non c’è stata alcuna una riduzione dell’efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale – che rimane dell’89% – così come è rimasta elevata la protezione contro il ricovero e il decesso a sei mesi dalla seconda dose, rispettivamente al 96% e al 99%. Una lieve diminuzione nella protezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica) è stata invece registrata in alcuni gruppi specifici, ad esempio immuno-compromessi o soggetti con patologie. Sono alcune dei dati registrati dal quarto report, a cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute, che ha esaminato i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – A settedalla vaccinazione non c’è stata alcuna una riduzione dell’dei-19 a– che rimane dell’89% – così come è rimasta elevata la protezione contro il ricovero e il decesso a seidalla seconda dose, rispettivamente al 96% e al 99%. Una lieve diminuzioneprotezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica) è stata invece registrata in alcuni gruppi specifici, ad esempio immuno-compromessi o soggetti con patologie. Sono alcune dei dati registrati dal quarto report, a cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute, che ha esaminato i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a ...

