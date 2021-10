Covid: 20 studenti positivi negli ultimi sette giorni, 29 classi in quarantena - I dati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Ats ha reso noto i dati relativi al contagio di Covid-19 nelle scuole della provincia nella settimana compresa tra il 27 settembre e il 3 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Ats ha reso noto irelativi al contagio di-19 nelle scuole della provincia nella settimana compresa tra il 27mbre e il 3 ottobre.

Advertising

VesuvioLive : Napoli, 81 casi covid in 7 giorni nelle scuole: il 90% sono studenti - LuigiF97101292 : RT @mino_cappmont: #Greenpass anche ai lavoratori in #smartworking: nuova forzatura del Governo. Aveva allora ragione @UniTrieste (contesta… - Ecatetriformis : RT @mino_cappmont: #Greenpass anche ai lavoratori in #smartworking: nuova forzatura del Governo. Aveva allora ragione @UniTrieste (contesta… - VesuvioLive : Acerra, quattro studenti positivi al covid: scatta la quarantena per tutta la classe - nonmiscrivere8 : RT @mino_cappmont: #Greenpass anche ai lavoratori in #smartworking: nuova forzatura del Governo. Aveva allora ragione @UniTrieste (contesta… -