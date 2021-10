Combinata nordica, la Fis conferma che a Milano-Cortina 2026 ci sarà anche la versione femminile (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella giornata di ieri il sub-comitato della Fis per la Combinata nordica ha ufficialmente comunicato che domanderà al Cio di inserire la versione femminile della disciplina nel programma dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il comitato olimpico internazionale si pronuncerà in merito nell’estate del 2022, ma l’approvazione della richiesta è scontata, in quanto verrà raggiunta la piena parità sessuale in qualsiasi sport della neve e del ghiaccio. Infatti a Pechino 2022 la Combinata nordica sarà l’unica disciplina a non avere una versione riservata alle donne. La lacuna verrà però presto colmata. Dopotutto, il settore rosa ha visto la luce solo in tempi recenti, entrando nel programma dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella giornata di ieri il sub-comitato della Fis per laha ufficialmente comunicato che domanderà al Cio di inserire ladella disciplina nel programma dei Giochi invernali di. Il comitato olimpico internazionale si pronuncerà in merito nell’estate del 2022, ma l’approvazione della richiesta è scontata, in quanto verrà raggiunta la piena parità sessuale in qualsiasi sport della neve e del ghiaccio. Infatti a Pechino 2022 lal’unica disciplina a non avere unariservata alle donne. La lacuna verrà però presto colmata. Dopotutto, il settore rosa ha visto la luce solo in tempi recenti, entrando nel programma dei ...

