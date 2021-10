Che pensione mi spetta: il vademecum Inps per orientarsi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 sono cambiate alcune regole per andare in pensione e sono subentrate delle novità. Parliamo della possibilità di accedere alla pensione Quota 100, alla pensione Opzione donna per le lavoratrici, dell’estensione dell’Ape sociale per le categorie disagiate, della sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita per la pensione anticipata, del Riscatto agevolato della laurea e dell’introduzione del Reddito e della pensione di cittadinanza. È lecito quindi chiedersi, che pensione mi spetta? L’Inps, a tal fine, ha pubblicato in data 13 settembre 2021, una brochure che illustra le possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per accedere alla pensione. ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 sono cambiate alcune regole per andare ine sono subentrate delle novità. Parliamo della possibilità di accedere allaQuota 100, allaOpzione donna per le lavoratrici, dell’estensione dell’Ape sociale per le categorie disagiate, della sosdegli adeguamenti alla speranza di vita per laanticipata, del Riscatto agevolato della laurea e dell’introduzione del Reddito e delladi cittadinanza. È lecito quindi chiedersi, chemi? L’, a tal fine, ha pubblicato in data 13 settembre 2021, una brochure che illustra le possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per accedere alla. ...

CottarelliCPI : Secondo l’Istat, i nati in Italia nel 2021 scenderanno sotto i 400K. Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a p… - matteosalvinimi : Non è pensabile che dal primo gennaio si porti da 62 a 67 anni l’età minima per andare in pensione. Il ritorno alla… - paolofaeti : RT @rraffica: Stamattina mio figlio, 7 anni, non voleva andare a scuola. L’ho abbracciato forte dicendogli brutto stronzetto vedi di non fa… - quietbrownbear : @charlotteeww Non si parlava di costrizione, ma dell’avere figli come scelta condivisa in coppia piuttosto che scel… - FrancescoDeBen8 : @DocThomas @GrazianoMereu @LiaPomponio Cottarelli però parla di anticipare la pensione a chi fa più figli, non di m… -