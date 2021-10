Biden e Xi Jinping d’accordo sul mantenere lo “status quo” su Taiwan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di aver concordato, col suo omologo cinese Xi Jinping, di voler rispettare “l’accordo di Taiwan”. Il presidente statunitense, con questa dichiarazione, sembra a tutti gli effetti fare riferimento alla politica “One China” di Washington in base alla quale gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente la Cina invece InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha affermato di aver concordato, col suo omologo cinese Xi, di voler rispettare “l’accordo di”. Il presidente statunitense, con questa dichiarazione, sembra a tutti gli effetti fare riferimento alla politica “One China” di Washington in base alla quale gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente la Cina invece InsideOver.

