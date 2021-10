Uomini e Donne | Tina a cena con Gemma? Lei è una furia

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 5 ottobre 2021)Cipollari eininsieme? Qualche giorno fa una testata online aveva lanciato la bomba, quasi a voler svelare che le liti in studio fossero studiate a tavolino per alzare gli ascolti. Oggi durante la puntata di oggi su Canale 5,ha svela la verità Urla, insulti, secchiate d’acqua, provocazioni e qualche volta anche risse in studio: di chi stiamo parlando? DiGalgani, la dama torinese divenuta colonna e personaggio simbolo di.e, tanto quantoCipollari, l’altra protagonista degli scontri durante le registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi. Le loro diatribe, condite da qualche siparietto più o meno simpatico, sono divenute quasi un marchio di fabbrica del programma su Canale 5 che, proprio ...