Una svastica fuori da casa di un candidato sindaco. Lui si sfoga: 'Un gesto vile'

Una sorpresa inaspettata e poco gradita per Carlo Pahler, candidato sindaco di Serramanna (SU), che ha ritrovato fuori dalla sua abitazione una svastica disegnata nel coperchio del recipiente della carta.

Ultime Notizie dalla rete : Una svastica Una svastica fuori da casa di un candidato sindaco. Lui si sfoga: 'Un gesto vile' IL POST Una sorpresa inaspettata e poco gradita per Carlo Pahler, candidato sindaco di Serramanna (SU), che ha ritrovato fuori dalla sua abitazione una svastica disegnata nel coperchio del recipiente della carta. Lo stesso Pahler ha diffuso su Facebook anche la foto del mastello 'imbrattato' scrivendo: 'Qualcuno stanotte ha voluto lasciare un ...

