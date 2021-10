“Una massa di…”: dalla regia insulti senza precedenti, è shock al Grande Fratello – VIDEO (Di martedì 5 ottobre 2021) In onda da poco meno di un mese (l’avventura quest’anno è iniziata il 13 settembre) il Grande Fratello VIP procede senza offrire spunti clamorosi. Qualche lite, qualche accusa di razzismo sparsa, qualche flirt (nemmeno troppo convnto) ma le dinamiche appassionanti dell’anno scorso sembrano lontane. D’altra parte gli ascolti sono abbastanza in linea con quelli dell’edizione precedente, con uno share oscillante tra il 15 e il 20%. Manca comunque il pepe e così ci provano dalla regia del reality con un inatteso intervento a gamba tesa. “Una massa di imbecilli celebrolesi… ca**i loro” – sono le parole che giungono dalla cabina di regia, pronunciate da una voce femminile (un’autrice?) La regia resta aperta per sbaglio e: ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 ottobre 2021) In onda da poco meno di un mese (l’avventura quest’anno è iniziata il 13 settembre) ilVIP procedeoffrire spunti clamorosi. Qualche lite, qualche accusa di razzismo sparsa, qualche flirt (nemmeno troppo convnto) ma le dinamiche appassionanti dell’anno scorso sembrano lontane. D’altra parte gli ascolti sono abbastanza in linea con quelli dell’edizione precedente, con uno share oscillante tra il 15 e il 20%. Manca comunque il pepe e così ci provanodel reality con un inatteso intervento a gamba tesa. “Unadi imbecilli celebrolesi… ca**i loro” – sono le parole che giungonocabina di, pronunciate da una voce femminile (un’autrice?) Laresta aperta per sbaglio e: ...

