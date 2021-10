Sorpresa in piazza Vittoria, a Napoli Babbo Natale quest’anno arriva a ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Un Babbo Natale gigante è apparso questa mattina in piazza Vittoria a Napoli, con qualche mese di anticipo rispetto al solito. “Da non crederci ma è pura verità a Napoli sul lungomare da stamattina c’è una fantasmagorica quanto appariscente gommone di Babbo Natale. È vero che non esiste più le mezze stagioni ma adesso mi Leggi su 2anews (Di martedì 5 ottobre 2021) Ungigante è apparso questa mattina in, con qualche mese di anticipo rispetto al solito. “Da non crederci ma è pura verità asul lungomare da stamattina c’è una fantasmagorica quanto appariscente gommone di. È vero che non esiste più le mezze stagioni ma adesso mi

Advertising

CorriereAlpi : IL VIDEO /L'inattesa acqua alta in Piazza San Marco a Venezia la mattina del 5 ottobre. Gioia per i turisti, dolori… - Sweet4Sweetnes : RT @EricaDoddo: Eravamo davanti alla scalinata di Piazza di Spagna, lui mi fece la proposta di matrimonio dicendomi che se avessi accettato… - AlvisiConci : RT @Axen0s: Scopriamo con sorpresa che aver riempito la piazza di Minervino non basta per vincere le elezioni - grazianotortell : RT @Axen0s: Scopriamo con sorpresa che aver riempito la piazza di Minervino non basta per vincere le elezioni - Gcmoi1 : RT @Axen0s: Scopriamo con sorpresa che aver riempito la piazza di Minervino non basta per vincere le elezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa piazza A Capoliveri arriva la Festa di fine vendemmia ... ore 18 Interviste agli amici della Festa dell'Uva " Presenta Fabio Cecchi, ore 19 Proiezione filmati della Festa dell'Uva, ore 20 Concerto Dok " Musica da Scoglio e Grande Sorpresa in piazza. 1 - - >...

Dispetti e veti, l' autogol dei sovranisti in fuga Solo a Milano si è passati da Rasia ad Albertini, poi ritiratosi a sorpresa; è balenato Lupi, è ... I primi screzi con le manifestazioni di piazza concorrenti contro il governo Conte, il 2 giugno 2020. ...

Milan, festa a sorpresa per i 40 di Ibra nella notte - Sportmediaset Sport Mediaset Sorpreso con la droga nascosta nel tettino dell’auto. Arrestato a Maranello Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maranello, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di nazionalità magrebina, per d ...

Formaggi in piazza successo di pubblico Le vie e le piazze di Sondrio che si animano, la musica che risuona, la gente che assiste agli spettacoli e partecipa alle iniziative: il fine settimana in città non è stato baciato dal sole, ma le gi ...

... ore 18 Interviste agli amici della Festa dell'Uva " Presenta Fabio Cecchi, ore 19 Proiezione filmati della Festa dell'Uva, ore 20 Concerto Dok " Musica da Scoglio e Grandein. 1 - - >...Solo a Milano si è passati da Rasia ad Albertini, poi ritiratosi a; è balenato Lupi, è ... I primi screzi con le manifestazioni diconcorrenti contro il governo Conte, il 2 giugno 2020. ...Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maranello, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di nazionalità magrebina, per d ...Le vie e le piazze di Sondrio che si animano, la musica che risuona, la gente che assiste agli spettacoli e partecipa alle iniziative: il fine settimana in città non è stato baciato dal sole, ma le gi ...