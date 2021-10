“Sono stato con una trans” GF Vip | la confessione intima del concorrente | “Poi ho visto il pistolino”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nuova puntata del ‘GF Vip 6’ nella serata di lunedì 4 ottobre. Cistati tantissimi momenti di commozione, infatti Ainett Stephens ha raccontato dell’uccisione di sua madre e di sua sorella, chestate bruciate causandole un dolore indescrivibile. Manuel Bortuzzo ha ricevuto anche una bellissima lettera dall’ex fidanzata e si è emozionato. Ma èuna rendersi protagonista di un racconto inaspettato, durante una conversazione con i compagni di avventura del reality show. Infatti, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con tre donne contemporaneamente e tra queste c’era anche unessuale: “Ragazzi, ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale, una volta io ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi, io ho fatto di ...

borghi_claudio : @pbecchi Ma guarda che sono tranquillissimo. Tu hai già dato un giudizio. 'l'eventuale astensionismo sarà un voto c… - MetaErmal : Lo ammetto! Sono stato io. #facebookdown #instagramdisabled - emergency_ong : 'Felici che sia stato scelto un #giardino come dedica al messaggio di #pace lanciato da #GinoStrada e #TeresaSarti.… - spalletters : RT @SoloEsclusivInt: ??Romano: L'Inter ha raggiunto un accordo verbale con André Onana dallo scorso luglio. È pronto a diventare un giocator… - delicatlwt : RT @zjmwith1d: 'La prima volta è stato il 3 dicembre 2012. Ogni volta che sono in questa arena, voi rendete la serata incredibile.' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stato

Corriere della Sera

... che non ha mai lasciato segni profondi dovunque sia, Tonali è under 21, Saelemakers è un miracolo di Pioli, il vero equilibratore del Milan. Gli attaccanti titolarifuori, il Milan sembra ...Tra i non utilizzati cipoi anche i tre portieri Federico Marchetti (che però ha giocato in ... Il primo è alle prese con i postumi di un'operazione chirurgica al ginocchio, il secondo è...Yves Lampaert esprime la propria opinione a pochi giorni dall'edizione 2021 della Parigi-Roubaix, competizione che ha incoronato il nostro Sonny Colbrelli. L'azzurro si è imposto nel famoso velodromo ...Incidente o un atto doloso? Sono ancora in corso i rilievi nella rimessa Atac a Roma dove nella notte sono andati a fuoco 26 bus. Al lavoro vigili del fuoco e carabinieri che si occupano ...