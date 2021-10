Sono 46 i nuovi positivi in FVG rilevati martedì 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.088 tamponi molecolari Sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 10 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 79 anni di Trieste); scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.088 tamponi molecolaristati36contagi con una percentuale dità dello 0,59%.inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati10 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 79 anni di Trieste); scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in ...

Advertising

you_trend : ??? Con la vittoria di Enrico Letta e Andrea Casu (PD) nelle due elezioni suppletive, questi sono i nuovi equilibri… - Confindustria : ?? Sono aperte le iscrizioni per i nuovi espositori di #Connext, il nostro incontro nazionale di partenariato indust… - RegLombardia : #LNews A fronte di 61.204 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi (0,4%). ?? - reggiotv : In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.206.101 (+3.068). Le persone risultate positive… - udine20 : Sono 46 i nuovi positivi in FVG rilevati martedì 5 ottobre - -