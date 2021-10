Santa Cecilia apre con Mahler, sul podio Jakub Hrusa (Di martedì 5 ottobre 2021) ''Con 'Resurrezione' vogliamo dimostrare che stiamo uscendo dalla pandemia e possiamo ricominciare. La bellezza di questa musica parla a tutti indistintamente''. Jakub Hrusa, nuovo direttore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) ''Con 'Resurrezione' vogliamo dimostrare che stiamo uscendo dalla pandemia e possiamo ricominciare. La bellezza di questa musica parla a tutti indistintamente''., nuovo direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Santa Cecilia Santa Cecilia apre con Mahler, sul podio Jakub Hrusa Jakub Hrusa, nuovo direttore principale ospite di Santa Cecilia, riassume così il senso della scelta della Seconda sinfonia di Gustav Mahler che lo vedrà il 7 ottobre sul podio dell'Auditorium Parco ...

FS Italiane insieme ad Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la stagione musicale 2021/2022 Ferrovie dello Stato Italiane torna al fianco dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia anche per la stagione musicale 2021/2022. Il Gruppo FS Italiane, socio fondatore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, " si legge in una nota " conferma anche quest'anno l'impegno ...

