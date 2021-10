Roma | Letta e Gualtieri in ginocchio da Calenda | lui li sbeffeggia | «Ma io non ero di destra?»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 ottobre 2021) «È stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile. Non una battaglia di testimonianza però, ho sperato di andare al ballottaggio e ci ho lavorato un anno. E ora sono molto dispiaciuto. Quando non si raggiunge l’obiettivo per cui ci si è spesi, bisogna dirlo». Carloin un’intervista a Repubblica fa un bilancio del voto e malgrado l’amarezza della sconfitta si mostra soddisfatto per il risultato ottenuto dalla “sua” lista. «Per una lista civica abbiamo raggiunto un dato senza precedenti… Forte di questo risultato si apre per noi una fase di lavoro importante anche a livello nazionale». I voti difanno gola al Pd e aNumeri decisivi che ora fanno gola ae al Pd. Il segretarioha detto che lo considera un interlocutore, ma solo ...