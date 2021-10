Roma: “Io la mascherina non la indosso”. 30enne sanzionato sull’autobus (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono quasi due anni che i cittadini si sono “abituati” al Coronavirus, o meglio: non tanto al virus, quanto alle normative vigenti che tutelano la salute di tutti. Tra questi c’è l’obbligo di mascherina da indossare nei luoghi al chiuso, come i mezzi di trasporto. Purtroppo, però, nella Capitale sono davvero tante le persone che in autobus, sul tram o in metro creano scompiglio perché non vogliono indossare la mascherina, nonostante sia obbligatoria. Roma Centro: si rifiuta di indossare la mascherina e viene sanzionato Proprio qualche giorno fa una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico, della Polizia Locale di Roma Capitale, è stata fermata in via del Tritone dal conducente di un bus Atac. Il guidatore della linea 85 ha infatti richiesto l’intervento degli agenti perché un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono quasi due anni che i cittadini si sono “abituati” al Coronavirus, o meglio: non tanto al virus, quanto alle normative vigenti che tutelano la salute di tutti. Tra questi c’è l’obbligo dida indossare nei luoghi al chiuso, come i mezzi di trasporto. Purtroppo, però, nella Capitale sono davvero tante le persone che in autobus, sul tram o in metro creano scompiglio perché non vogliono indossare la, nonostante sia obbligatoria.Centro: si rifiuta di indossare lae vieneProprio qualche giorno fa una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico, della Polizia Locale diCapitale, è stata fermata in via del Tritone dal conducente di un bus Atac. Il guidatore della linea 85 ha infatti richiesto l’intervento degli agenti perché un ...

