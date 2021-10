Roberto Burioni: "premio Nobel conferito a Giorgio Parisi, fisico, non a Heather Parisi, virologa" (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto Burioni, nel complimentarsi con Giorgio Parisi per il premio Nobel, non si è lasciato sfuggire l'occasione di ironizzare su Heather Parisi. Roberto Burioni continua a punzecchiare Heather Parisi sul tema vaccini: commentando con un tweet il premio Nobel a Giorgio Parisi, docente di fisica teorica a La Sapienza di Roma, il virologo non ha trattenuto l'ironia riferendosi alla "collega". "Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021), nel complimentarsi conper il, non si è lasciato sfuggire l'occasione di ironizzare sucontinua a punzecchiaresul tema vaccini: commentando con un tweet il, docente di fisica teorica a La Sapienza di Roma, il virologo non ha trattenuto l'ironia riferendosi alla "collega". "Preciso per i più distratti che ilè stato...

