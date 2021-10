Pichetto: “Governo sostiene transizione digitale, trend in crescita” (Di martedì 5 ottobre 2021) “L’intero comparto del Made in Italy è fortemente coinvolto nella trasformazione digitale, un trend in crescita ampiamente sostenuto dal Ministero dello Sviluppo economico. Il Governo, infatti, garantisce massimo sostegno alle nostre aziende in questa fase di trasformazione legata allo sviluppo della informatizzazione e della automazione, nel presupposto che la transizione digitale rappresenta opportunità per crescere e colmare il digital divide tra Nord e Sud”. E’ quanto sottolinea il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo alla prima delle tre giornate dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro”, dedicata al Mezzogiorno. “L’attenzione del Mise e’ massima: abbiamo quattro progetti nell’ambito del Pnrr volti a promuovere la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) “L’intero comparto del Made in Italy è fortemente coinvolto nella trasformazione, uninampiamente sostenuto dal Ministero dello Sviluppo economico. Il, infatti, garantisce massimo sostegno alle nostre aziende in questa fase di trasformazione legata allo sviluppo della informatizzazione e della automazione, nel presupposto che larappresenta opportunità per crescere e colmare il digital divide tra Nord e Sud”. E’ quanto sottolinea il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto, intervenendo alla prima delle tre giornate dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro”, dedicata al Mezzogiorno. “L’attenzione del Mise e’ massima: abbiamo quattro progetti nell’ambito del Pnrr volti a promuovere la ...

Advertising

fisco24_info : Pichetto: 'Governo sostiene transizione digitale, trend in crescita': Viceministro Mise, 'è opportunità per crescer… - ggiusti_ks : Transizione 4.0 condivido con il mio network un articolo interessante che riprende il tema degli incentivi a sosteg… - emomilano2021 : RT @innovationpost_: Gli incentivi a sostegno della #trasformazionedigitale non finiranno nel 2023, con la scadenza dell'attuale Piano #Tra… - zanchettin83 : RT @madecc40: Transizione 4.0, il viceministro ?@MISE_GOV? Pichetto Fratin: 'Il Governo pensa a un quadro decennale per gli incentivi 4.0'… - madecc40 : Transizione 4.0, il viceministro ?@MISE_GOV? Pichetto Fratin: 'Il Governo pensa a un quadro decennale per gli incen… -