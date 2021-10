Municipio X, ballottaggio Picca-Falconi (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Crolla il feudo M5S di Ostia. Il Municipio X di Roma volta le spalle al Movimento Cinque Stelle e premia il centrodestra, guidato da Monica Picca, arrivando al 39,22% delle preferenze. Quando sono state scrutinate 176 sezioni su 184, si profila così il ballottaggio con il centrosinistra, rappresentato da Mario Falconi, che ha ottenuto il 26,23% dei voti. Alessandro Ieva del M5S è indietro al 20,85%, mentre il consigliere municipale uscente Andrea Bozzi, della lista civica Calenda, è quarto con il 10,2%. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Crolla il feudo M5S di Ostia. IlX di Roma volta le spalle al Movimento Cinque Stelle e premia il centrodestra, guidato da Monica, arrivando al 39,22% delle preferenze. Quando sono state scrutinate 176 sezioni su 184, si profila così ilcon il centrosinistra, rappresentato da Mario, che ha ottenuto il 26,23% dei voti. Alessandro Ieva del M5S è indietro al 20,85%, mentre il consigliere municipale uscente Andrea Bozzi, della lista civica Calenda, è quarto con il 10,2%. (Agenzia Dire)

