Lucca: "Non pensavo che sarei diventato davvero un calciatore. Qualità e difetti? Vi spiego"

Lorenzo Lucca, ad oggi capocannoniere di Serie B con il Pisa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

Sul suo percorso nel calcio "Perché solo adesso vi state accorgendo di me? Perché, come mi disse Alessandro Malagrinò, l'allenatore che a un certo punto mi portò nei Dilettanti, dovevo fare un passo indietro per farne poi tre in avanti. Sono maturato fisicamente e mentalmente solo negli ultimi anni. Prima ero parecchio più basso e non pensavo che sarei diventato davvero un calciatore".

Qualità e difetti "Le mie Qualità migliori? Quando ho il difensore attaccato alle spalle, so come aggirarlo. So difendere bene la palla. Credo di avere una buona tecnica, anche se non basta ..."

