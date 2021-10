L’italiano Giorgio Parisi premio Nobel per la fisica Con Manabe e Hasselmann (Di martedì 5 ottobre 2021) L’italiano Giorgio Parisi, il giapponese Syukuro Manabe ed il tedesco Klaus Hasselmann. A loro è stato assegnato il premio Nobel per la fisica dall’Accademia che ha sede a Stoccolma. I tre scienziati sono stati insigniti “per i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi”. Giorgio Parisi, nato a Roma, ha 73 anni. (foto: da profilo twitter Giorgio Parisi) L'articolo L’italiano Giorgio Parisi premio Nobel per la fisica <small class="subtitle">Con Manabe e Hasselmann</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 5 ottobre 2021), il giapponese Syukuroed il tedesco Klaus. A loro è stato assegnato ilper ladall’Accademia che ha sede a Stoccolma. I tre scienziati sono stati insigniti “per i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi”., nato a Roma, ha 73 anni. (foto: da profilo twitter) L'articoloper la Con proviene da Noi Notizie..

Advertising

rtl1025 : ?? #Nobel per la #Fisica, ha vinto l'italiano Giorgio #Parisi - repubblica : Stoccolma, l'italiano Giorgio Parisi vince il premio Nobel per la fisica - luca_pasello : RT @Comunardo: L'italiano Giorgio Parisi ha vinto il Nobel per la Fisica - mazzettam : RT @siamozeta: Il fisico Giorgio Parisi è stato insignito del Premio Nobel per la fisica. È il 6° fisico italiano ad aver ricevuto l’illus… - Comunardo : L'italiano Giorgio Parisi ha vinto il Nobel per la Fisica -

Ultime Notizie dalla rete : L’italiano Giorgio Nobel per la Fisica 2021, tra i vincitori c’è anche l’italiano Giorgio Parisi Il Fatto Quotidiano