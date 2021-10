Le cose che abbiamo imparato dall’inchiesta sui Pandora Papers (Di martedì 5 ottobre 2021) Una delle più grandi fughe di notizie riguardanti documenti finanziari, un mondo nascosto pieno di ricchezze, centinaia di politici e miliardari coinvolti. Domenica scorsa l’inchiesta Pandora Papers ha pubblicato le analisi sul contenuto di 11,9 milioni di documenti fiscali e finanziari, per un totale di circa 2,9 terabyte di dati. L’indagine è frutto del lavoro di oltre 600 dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), e gli articoli sono stati pubblicati su 150 testate di 117 Paesi, compreso l’Espresso in Italia. A cinque anni dai Panama Papers, sono stati rivelato nuovi traffici di denaro in società offshore. La lista di personaggi noti è molto lunga e comprende, tra gli altri, l’ex capo del governo britannico Tony Blair, il Re di Giordania, il premier della Cechia Andrej Babis e presidenti in carica di Paesi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 ottobre 2021) Una delle più grandi fughe di notizie riguardanti documenti finanziari, un mondo nascosto pieno di ricchezze, centinaia di politici e miliardari coinvolti. Domenica scorsa l’inchiestaha pubblicato le analisi sul contenuto di 11,9 milioni di documenti fiscali e finanziari, per un totale di circa 2,9 terabyte di dati. L’indagine è frutto del lavoro di oltre 600 dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), e gli articoli sono stati pubblicati su 150 testate di 117 Paesi, compreso l’Espresso in Italia. A cinque anni dai Panama, sono stati rivelato nuovi traffici di denaro in società offshore. La lista di personaggi noti è molto lunga e comprende, tra gli altri, l’ex capo del governo britannico Tony Blair, il Re di Giordania, il premier della Cechia Andrej Babis e presidenti in carica di Paesi ...

