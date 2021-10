La faccia di Salvini in difficoltà dopo le elezioni (e dà la colpa al “tempo”) | VIDEO (Di martedì 5 ottobre 2021) Il centrodestra continua a essere diviso, anche nei commenti dei risultati elettorali nelle grandi città. Per Giorgia Meloni, infatti, il centrosinistra sbaglia a cantar vittoria prima dei ballottaggi (in particolare a Roma e Torino). Per Matteo Salvini, invece, la sconfitta della coalizione (che coinvolge anche Forza Italia) è stata evidente e “sonora”. D’ora in avanti, poi, il leader della Lega si è impegnato in un fioretto. Il mio intervento a Porta a Porta. https://t.co/uNgEhhMGpA — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) October 4, 2021 Salvini ammette la sconfitta elettorale e dice che farà un fioretto Ospite di Bruno Vespa negli studi Rai di “Porta a Porta”, il segretario del Carroccio è apparso amareggiato e in evidente difficoltà nel commentare i dati consolidati delle elezioni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il centrodestra continua a essere diviso, anche nei commenti dei risultati elettorali nelle grandi città. Per Giorgia Meloni, infatti, il centrosinistra sbaglia a cantar vittoria prima dei ballottaggi (in particolare a Roma e Torino). Per Matteo, invece, la sconfitta della coalizione (che coinvolge anche Forza Italia) è stata evidente e “sonora”. D’ora in avanti, poi, il leader della Lega si è impegnato in un fioretto. Il mio intervento a Porta a Porta. https://t.co/uNgEhhMGpA — Matteo(@matteomi) October 4, 2021ammette la sconfitta elettorale e dice che farà un fioretto Ospite di Bruno Vespa negli studi Rai di “Porta a Porta”, il segretario del Carroccio è apparso amareggiato e in evidentenel commentare i dati consolidati delle...

