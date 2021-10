Insulti razzisti a Firenze | la Digos ha identificato un ragazzo sui 25 anni Continuano le indagini

(Di martedì 5 ottobre 2021) Arrivano le prime indicazioni sull'episodio di razzismo verso i calciatori azzurri, nato all'Artemio Franchi disubito dopo la fine di Fiorentina-Napoli. Come scritto oggi dal Corriere dello Sport, il materiale video registrato all'interno dello stadio fiorentino potrebbe aver portato quasi a conclusione l'indagine sui responsabili degli spiacevoli eventi di domenica sera. Ecco quanto evidenziato: "Ladiè al lavoro per identificare i responsabili. Sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita". "Nelle prossime ore, ...

In un messaggio ai dipendenti pubblicato sul suo sito Web, Tesla ha rilevato che secondo quanto emerso il dipendente è stato vittima die graffiti a sfondo razziale sono stati ...Oggi la decisione del Giudice Sportivo che potrebbe chiedere un supplemento di indagine La Digos di Firenze studia le immagini del Franchi per individuare il responsabile deglia ...Il Corriere dello Sport si sofferma sul caso degli insulti razzisti a Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli. "Sotto la lente un giovane di 20-25 anni"."Normalmente le utilizzo per charity ma questa volta vorrei donarla a quel "tifoso", se uscisse allo scoperto e chiedesse scusa per il gesto folle rivolto a Kalidou Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Ques ...