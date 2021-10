Gromo, Sara Riva rieletta sindaco: “Lavoriamo con entusiasmo e fiducia” (Di martedì 5 ottobre 2021) Gromo. Sara Riva è stata rieletta sindaco a Gromo. Alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, dove era in campo da sola guidando la lista civica “Gromo da vivere”, ha superato il quorum. A spoglio ultimato, i numeri risultano: 1.077 elettori, 516 votanti (47,91%), 43 schede nulle, 30 schede bianche e 0 schede contestate. Soddisfatta per il risultato ottenuto, Riva afferma: “Eravamo fiduciosi. La squadra era quasi tutta nuova (solo un consigliere si è ricandidato rispetto all’amministrazione precedente) ma avevamo percepito che ci fosse entusiasmo da parte dei nostri cittadini. Siamo molto contenti, il gruppo ha tanta voglia di fare per cui a breve saremo al lavoro”. Illustrando le prime priorità su cui si ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 ottobre 2021)è stata. Alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, dove era in campo da sola guidando la lista civica “da vivere”, ha superato il quorum. A spoglio ultimato, i numeri risultano: 1.077 elettori, 516 votanti (47,91%), 43 schede nulle, 30 schede bianche e 0 schede contestate. Soddisfatta per il risultato ottenuto,afferma: “Eravamo fiduciosi. La squadra era quasi tutta nuova (solo un consigliere si è ricandidato rispetto all’amministrazione precedente) ma avevamo percepito che ci fosseda parte dei nostri cittadini. Siamo molto contenti, il gruppo ha tanta voglia di fare per cui a breve saremo al lavoro”. Illustrando le prime priorità su cui si ...

