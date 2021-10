Gf Vip 6, crolla il budget settimanale per colpa di Francesca Cipriani: ecco quanto sono costati i freeze non rispettati (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Al timone ancora una volta Alfonso Signorini, che ha voluto dare spazio, in particolare, ad un momento interamente dedicato a Francesca Cipriani. La giunonica showgirl è nota sul piccolo schermo per il suo carattere spontaneo ed esuberante. Ne ha dato prova nei diversi salotti tv di cui è stata opinionista, ma anche e soprattutto nei reality show al quale a partecipato. A partire da La Pupa e Il Secchione, fino al suo attuale Grande Fratello, la Cipriani si è sempre lasciata andare a delle reazioni che il più delle volte sono state oggetto di discussione da parte del web. Nello specifico, a pochi giorni dal suo esordio in Casa, l’ex pupa aveva sentito il suo fidanzato Alessandro Rossi urlare fuori dalla Casa di Cinecittà il suo amore per lei. Nel ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Al timone ancora una volta Alfonso Signorini, che ha voluto dare spazio, in particolare, ad un momento interamente dedicato a. La giunonica showgirl è nota sul piccolo schermo per il suo carattere spontaneo ed esuberante. Ne ha dato prova nei diversi salotti tv di cui è stata opinionista, ma anche e soprattutto nei reality show al quale a partecipato. A partire da La Pupa e Il Secchione, fino al suo attuale Grande Fratello, lasi è sempre lasciata andare a delle reazioni che il più delle voltestate oggetto di discussione da parte del web. Nello specifico, a pochi giorni dal suo esordio in Casa, l’ex pupa aveva sentito il suo fidanzato Alessandro Rossi urlare fuori dalla Casa di Cinecittà il suo amore per lei. Nel ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, daytime del 1/10/21: Soleil non regge il colpo e crolla in diretta - infoitcultura : Soleil Sorgè, sempre spavalda e impertinente, stavolta crolla in lacrime al GF Vip: il motivo - zazoomblog : GF Vip Soleil Sorge crolla e annuncia l’addio: ecco cosa è successo - #Soleil #Sorge #crolla #annuncia… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil crolla e minaccia l’addio: la Casa è una polveriera - zazoomblog : “Me ne vado questo non lo accetto”. Soleil Sorge crolla al GF Vip - #questo #accetto”. #Soleil #Sorge -